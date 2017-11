Großes Interesse an DM: Körnig-Halle wird modernisiert

09.11.2017 Dortmund. Für die Top-Athleten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes sind die deutschen Hallenmeisterschaften am 17./18. Februar in Dortmund eine erste Standortbestimmung für die Europameisterschaften vom 7. bis 12. August in Berlin. "Ich werde im kommenden Winter auf jeden Fall eine Hallensaison bestreiten, denn damit habe ich 2017 hervorragende Erfahrungen gemacht" erklärte am Donnerstag Pamela Dutkiewicz (TV Wattenscheid), die bei den Weltmeisterschaften in London über 100-Meter-Hürden Bronze gewann. Die 26-Jährige zählt zu den Zugpferden der Hallen-Titelkämpfe, für die bereits 2000 von 4500 Tickets verkauft worden sind.

Zukünftig könnten in Dortmund häufiger Hallenmeisterschaften stattfinden, denn die Helmut-Körnig-Halle soll bis 2020 zu einem hochmodernen Leistungszentrum mit sechs statt vier Rundbahnen, einer neuen Tribüne und neuen Funktionsräumen umgebaut werden. (dpa)