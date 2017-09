Großer Preis von Europa: Windstoß und Enjoy Vijay Favoriten

Galopprennbahn in Köln.

22.09.2017 Köln. Im 55. Preis von Europa kommt es auf der Galopprennbahn in Köln zu einer Revanche der Derby-Toppferde. Derby-Sieger Windstoß trifft am Sonntag mit Jockey Adrie de Vries auf den von Andrasch Starke gerittenen Derby-Zweiten Enjoy Vijay. Beide gehören in dem mit 155 000 Euro dotierten und über 2400 Meter führenden Rennen zu den Favoriten.

Der Preis von Europa ist das wichtigste Rennen des Jahres auf der Rennbahn in Weidenpesch. Mit dabei ist auch Derby-Favorit Colomano (Eduardo Pedroza), der im Rennen um das Blaue Band angaloppiert wurde und schwach lief. Danach fand er aber zu guter Form zurück. Der Derby-Zweite von 2016, Savoir Vivre, komplettiert die Favoritengruppe. (dpa)