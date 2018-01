Grünes Licht für Reus: Rückkehr ins BVB-Teamtraining

23.01.2018 Dortmund. Fußball-Nationalspieler Marco Reus steht vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining bei Borussia Dortmund. Dies wurde am Dienstag nach einer Kontrolluntersuchung in Straubing bekannt. Demnach hat der 28-Jährige seine Kreuzbandverletzung am rechten Knie komplett auskuriert und kann von nächsten Montag an wieder voll trainieren. Seit Jahresbeginn ist Reus zwar schon wieder ins Training eingestiegen, bestritt dabei aber noch keine Zweikämpfe.

"Das ist natürlich eine positive Nachricht. Die Untersuchungen zeigen, dass alles gut verlaufen ist", sagte BVB-Trainer Peter Stöger. Reus hatte sich im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt im vergangenen Mai einen Teilriss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. (dpa)