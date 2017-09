Gladbachs Stindl lobt Ex-Team Hannover 96: "Hut ab!"

28.09.2017 Mönchengladbachs Fußball-Nationalspieler Lars Stindl hat vor dem Duell gegen Aufsteiger Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr) die bisherigen Leistungen seines noch ungeschlagenen Ex-Clubs gelobt. "Hut ab! Aus der Ferne ist das nicht schlecht, was sie machen", sagte Stindl im Interview mit der "Neuen Presse" (Donnerstag). "Die Jungs machen hinten einen guten Job. Sie spielen sehr variabel. Ich freue mich einfach, dass 96 wieder in der Bundesliga ist, auch wegen meiner Verbundenheit zu Hannover." Der Offensivspieler war von 2010 bis 2015 bei den Niedersachsen und in seiner letzten 96-Saison auch Kapitän des Teams.