Gladbachs Kramer zurück im Mannschaftstraining

23.01.2018 Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach kann für das Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr) mit Christoph Kramer planen. Der 26 Jahre alte Fußball-Weltmeister, der am vergangenen Samstag beim 2:0 gegen Augsburg wegen eines grippalen Infekts gefehlt hatte, kehrte am Dienstag in das Mannschaftstraining zurück. "Das ist überstanden, ich fühle mich wieder gut"", sagte Kramer. Der leicht angeschlagene Thorgan Hazard drehte lediglich ein paar Laufrunden.