22.01.2018 Mönchengladbach. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht seinen Angreifer Kwame Yeboah bis Saisonende an den Drittligisten SC Paderborn. Dies teilte der Club am Montag mit. Der 23 Jahre alte Yeboah zählt seit Saisonbeginn zum Profikader der Gladbacher, wurde aber in der Bundesliga noch nicht eingesetzt. Für Borussias Regionalligamannschaft absolvierte er in der Hinrunde fünf Spiele.