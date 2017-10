Gladbacher Verletzungspech hält an: Hofmann fällt lange aus

29.10.2017 Düsseldorf. Das Verletzungspech bei Borussia Mönchengladbach hält weiter an. Der Fußball-Bundesligist muss für den Rest der Hinrunde auf Jonas Hofmann verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich in der Partie bei 1899 Hoffenheim einen Innenband-Teilabriss im rechten Knie zu, muss aber nicht operiert werden. Der 25-Jährige kann frühestens im nächsten Jahr wieder spielen. Dies teilte der Club am Sonntag nach Untersuchungen mit.

Trainer Dieter Hecking musste schon vor der Partie am Samstag in Christoph Kramer, Tobias Strobl, Laszlo Bénes, Raul Bobadilla, Josip Drmic, Julio Villalba und Mamadou Doucouré auf insgesamt sieben Profis verzichten. (dpa)