Gladbacher Fußballprofi Bénes fällt lange aus

13.09.2017 Mönchengladbach. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat schon in der Startphase der neuen Saison viele Verletzungsprobleme. Mittelfeldspieler László Bénes hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen und wird der Mannschaft von Trainer Dieter Hecking drei Monate fehlen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Der 20 Jahre alte Slowake Bénes zog sich den Bruch am Dienstag im Testspiel gegen VVV Venlo (5:1) in der 65. Minute ohne Einwirkung eines Gegenspielers zu. Aller Voraussicht nach muss er operiert werden.

"Das ist ganz bitter für Laci, aber auch für uns, denn wir haben ja bereits mehrere langwierige Ausfälle", sagte Co-Trainer Dirk Bremser. Außer Bénes fallen längerfristig auch Tobias Strobl (Kreuzband- und Außenmeniskusriss im Knie), Ibrahima Traoré (Muskelbündelriss im Oberschenkel) und Josip Drmic (Aufbautraining nach Knieverletzung) aus. (dpa)