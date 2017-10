Gladbach weiterhin ohne Bobadilla

19.10.2017 Mönchengladbach. Nach drei Siegen in Serie hat Borussia Mönchengladbach den Sprung auf die internationalen Startplätze geschafft und kann am Samstag einen weiteren Gegner in Schach halten. "Die Mannschaft ist stabil und kann einen Konkurrenten um einen Europapokalplatz auf Distanz halten", sagte Trainer Dieter Hecking am Donnerstag vor dem Duell mit Bayer Leverkusen. Die letzten drei Fußball-Bundesligaspiele gegen die Werkself konnten die Gladbacher alle gewinnen.

Allerdings muss der Borussen-Trainer weiterhin auf einige Langzeitverletzte verzichten. Auch Raul Bobadilla fehlt noch wegen einer Schambeinreizung. Zudem musste Christoph Kramer am Donnerstag nach einem Schlag auf den Oberschenkel das Training abbrechen. Sollte der Mittelfeldspieler ausfallen, könnte der junge Michael Cuisance zu seinem zweiten Startelfeinsatz kommen. (dpa)