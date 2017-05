Gladbach verlängert mit Johnson

11.05.2017 Mönchengladbach. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach setzt langfristig auf die Qualitäten von Fabian Johnson. Der fünfmalige deutsche Meister meldete am Donnerstag die vorzeitige Verlängerung des Vertrages mit dem US-Nationalspieler bis 2020. "Nach meinem Wechsel von Hoffenheim zu Borussia vor drei Jahren war es zum einen mein Ziel, mich weiterzuentwickeln und zum anderen, international zu spielen - beides habe ich geschafft", wurde der Mittelfeldspieler, der 2014 von 1899 kam und ursprünglich einen Kontrakt bis 2018 hatte, in einer Club-Mitteilung zitiert.

Die Borussia will in den letzten beiden Saisonspielen noch die Chance auf die Teilnahme an der Europa League wahren. Am Samstag tritt der Tabellenneunte beim VfL Wolfsburg an, den Gladbach-Trainer Dieter Hecking 2015 zum Sieg im DFB-Pokal führte. "Es war eine Superzeit in Wolfsburg. Aber am Samstag geht es nur darum, zu gewinnen und die Chance zu wahren, international wieder dabei zu sein", sagte Hecking, der nach dem 7. Spieltag der laufenden Saison bei den Niedersachsen entlassen worden war.

Für das Wiedersehen kann der 52-Jährige von den zuletzt verletzten Spielern neben Johnson wieder auf Raffael und Thorgan Hazard zurückgreifen. (dpa)