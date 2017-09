Gladbach unterliegt Frankfurt 0:1

09.09.2017 Mönchengladbach. Mit dem ersten Sieg in der neuen Spielzeit der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt seinen Ruf als Angstgegner von Borussia Mönchengladbach bestätigt. Die Hessen, die den Gladbachern bereits im Pokal-Halbfinale im April das Nachsehen gaben, gewannen am Samstag mit 1:0 (1:0) im Borussia-Park. Vor 51 431 Zuschauern erzielte Kevin-Prince Boateng (13.) den Siegtreffer für die Frankfurter. Die Mönchengladbacher, die zuvor saisonübergreifend in sechs Bundesligaspielen nacheinander unbesiegt waren, mussten die erste Niederlage in der neuen Saison hinnehmen.