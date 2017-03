Gladbach nach 2:1-Sieg in Hamburg im Pokal-Halbfinale

01.03.2017 Hamburg. Borussia Mönchengladbach hat durch einen Sieg beim Hamburger SV das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking gewann am Mittwoch mit 2:1 (0:0). Kapitän Lars Stindl (53.) und Raffael (61.) trafen vor 53 249 Zuschauern im Volksparkstadion jeweils per Foulelfmeter. Vier Tage nach der 0:8-Niederlage in der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München zeigten sich die Hamburger zwar stark verbessert, verpassten aber trotz des späten Anschlusstreffers durch Bobby Wood (90.+1) das erste Halbfinale seit 2009. Die Gladbacher dagegen kämpfen am 25. oder 26. April zum elften Mal um den Einzug ins Endspiel am 27. Mai in Berlin.