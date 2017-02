Gladbach gegen Florenz ohne Raffael: Stindl zurück

16.02.2017 Mönchengladbach. Nach Platz drei in der Champions League geht's für Borussia Mönchengladbach nun in der Europa League weiter. Gegen den AC Florenz rechnet sich der Bundesliga-Zehnte Chancen auf den Achtelfinaleinzug aus.

Ohne Torjäger Raffael, aber mit Kapitän Lars Stindl, startet Borussia Mönchengladbach in die Zwischenrunde der Europa League. Im Hinspiel gegen den AC Florenz am heutigen Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) fehlt Borussias Brasilianer weiterhin wegen einer Oberschenkelverletzung. Stindl dagegen kehrt nach einer Gelbsperre zurück. Gladbachs Trainer Dieter Hecking freut sich nach fünf Spielen ohne Niederlage jetzt auf den ersten internationalen Auftritt mit seinem neuen Team. "Das wird eine Festwoche", sagte der Coach. Die Gladbacher haben in ihrer Europapokalgeschichte noch nie ein Heimspiel gegen eine italienische Mannschaft verloren. (dpa)