Gladbach dank Johnsons Doppelpack obenauf gegen Schalke

04.03.2017 Mönchengladbach. Mit einem deutlichen Sieg hat Borussia Mönchengladbach seine starke Form in der Fußball-Bundesliga bestätigt. Das Team von Trainer Dieter Hecking siegte am Samstag mit 4:2 (1:1) gegen Schalke 04 und feierte den vierten Pflichtspielerfolg in Serie. Vor 54 014 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park hatte Fabian Johnson mit einem Doppelpack (28./65. Minute) großen Anteil am Erfolg der Borussia. Zwar glich Nabil Bentaleb per Foulelfmeter (38.) zwischenzeitlich aus, doch nach der Pause sorgten Oscar Wendt (67.) und Raffael (76.) für den klaren Erfolg. Leon Goretzkas Treffer zum 2:4 (82.) kam zu spät. Bereits am Donnerstag treffen die beiden Clubs in der Europa League wieder aufeinander.