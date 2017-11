Gisdol über Köln: "Weiß nicht, ob das wiederholbar wäre"

05.11.2017 Köln. Nach der geglückten Rettung mit dem Hamburger SV hat Trainer Markus Gisdol dem abgestürzten 1. FC Köln wenig Hoffnung auf eine ähnliche Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga gemacht. "Ich weiß, dass es unfassbar schwer war. Wir haben zum Glück die Kurve gekriegt. Aber ich weiß nicht, ob das so wiederholbar wäre", sagte Gisdol am Sonntagabend in Köln.

Die Hamburger hatten im Vorjahr nach zehn Spieltagen nur zwei Punkte auf dem Konto und retteten sich letztlich sogar ohne Relegation. Allerdings holte der HSV damals am elften Spieltag beim 2:2 in Hoffenheim den dritten Punkt, während die Kölner nach dem 0:3 gegen Hoffenheim am Sonntag weiterhin nur zwei Zähler haben. "Woche für Woche kämpfst du darum, überhaupt den Anschluss zu schaffen. Dafür ist eine herausragende Leistung erforderlich", sagte Gisdol. (dpa)