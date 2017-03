Giovanni Bortolaso betreut Damenflorett-Nationalteam

08.03.2017 Bonn. Die Damenflorett-Nationalmannschaft wird von sofort an von dem Italiener Giovanni Bortolaso betreut. "Diese Vereinbarung wird von allen mitgetragen", sagte Sven Ressel, Sportdirektor des Deutschen Fechter-Bundes. Die Variante mit Bortolaso sei eine Interimslösung. Bortolaso nahm schon am Mittwoch in Tauberbischofsheim seine Arbeit auf.

Zu finanziellen und vertraglichen Hintergründen der Vereinbarung mit Bortolaso wollte Ressel am Mittwoch nichts sagen, weil es mit dem bisherigen Bundestrainer Andrea Magro ein schwebendes arbeitsrechtliches Verfahren gibt. Für den 4. April ist vor dem Arbeitsgericht Heilbronn ein Gütetermin angesetzt. Verhandelt wird in Tauberbischofsheim.

Der Italiener Magro, der Valentina Vezzali 2008 in Peking zum Olympiasieg mit dem Florett führte, war mit einem Vertrag bis August 2020 ausgestattet. Er wurde zu 75 Prozent durch den Verband und zu 25 Prozent durch den FC Tauberbischofsheim finanziert. Der Verein, mit dem der Vertrag lief, hatte ihm betriebsbedingt gekündigt, weil ihm die Kosten zu hoch waren.

Die weibliche A-Nationalmannschaft hatte sich für einen Verbleib von Magro stark gemacht und Alfons Hörmann, den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes, schriftlich um Hilfe gebeten. Fechter-Bund, Fechterinnen und die DOSB-Topmanager Michael Vesper und Dirk Schimmelpfennig hatten sich am Dienstag in Bonn zu einem Runden Tisch zusammengefunden, um die Situation zu klären.

"Wir wollen wieder Ruhe haben und uns auf den Sport konzentrieren", sagte Ressel der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Heim-WM in Leipzig vom 19. bis 26. Juli. (dpa)