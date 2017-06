German Open im Badminton bleiben bis 2021 in Mülheim/Ruhr

27.06.2017 Mülheim/Ruhr. Auch in den kommenden Jahren ist die Badminton-Weltelite in Mülheim an der Ruhr zu Gast. Der Weltverband BWF entschied, die Internationalen Badminton-Meisterschaften von Deutschland auch für die Jahre 2018 bis 2021 in die Stadt im Ruhrgebiet zu vergeben. Das teilte der Deutsche Badminton-Verband (DBV) am Dienstag mit. Die German Open, bei denen regelmäßig Olympiasieger, Welt- und Europameister am Start sind, werden seit 2005 ununterbrochen in Mülheim ausgetragen. Zuvor fanden sie sechs Jahre lang in Duisburg statt.