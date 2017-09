Geldstrafen für Zweitligisten Duisburg und Bielefeld

29.09.2017 Düsseldorf. Die Zweitligisten MSV Duisburg und Arminia Bielefeld sind vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit Geldstrafen belegt worden. Der MSV Duisburg muss 3000 Euro zahlen, weil im DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg am 14. August mehrere Bierbecher und ein Feuerzeug aus dem Zuschauerblock der Duisburger auf das Spielfeld geworfen worden sind.

Bielefeld wurde wegen eines nicht ausreichenden Ordnungsdienstes in Tateinheit mit einem unsportlichen Verhalten seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von 2000 Euro belegt. In der 89. Minute des Zweitligaspiels gegen den VfL Bochum am 21. August war ein Zuschauer auf das Spielfeld gerannt. (dpa)