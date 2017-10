05.10.2017 Frankfurt/Düsseldorf. Wegen eines Feuerzeugwurfs aus dem Zuschauerblock der eigenen Fans muss Zweitligist Fortuna Düsseldorf 2000 Euro bezahlen. Dieses Urteil seines Sportgerichts gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt. Der Vorfall hatte sich in der 86. Minute der Partie gegen Eintracht Braunschweig am 31. Juli (2:2) ereignet. Der Verein hat dem damit rechtskräftigen Urteil zugestimmt.