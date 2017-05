Galopper-Champions League: Duell der Derby-Platzierten

05.05.2017 Köln. Im Auftaktrennen der German Racing Champions League kommt es am Sonntag auf der Galopprennbahn in Köln zum Duell der Derby-Platzierten des Vorjahres. Im 82. Gerling-Preis (70 000 Euro) über 2400 Meter treten der Derby-Zweite Savoir Vivre und der Dritte Dschingis Secret gegeneinander an. Der Gerling-Preis ist das erste von elf Champions-League-Rennen der Saison 2017. Die Rennserie war im Vorjahr erstmals ausgetragen worden.

Savoir Vivres Trainer Jean-Pierre Carvalho (Bergheim) stellte in den vergangenen drei Jahren den Sieger des Gerling-Preises und peilt nun den vierten Sieg in Serie an. Filip Minarik wird den vier Jahre alten Hengst reiten. Mit Adrie de Vries geht Dschingis Secret ins Rennen. Der Hengst vertritt den amtierenden Championstall des deutschen Turfs von Markus Klug in Köln-Rath/Heumar.

Insgesamt sollen im Gerling-Preis acht Pferde antreten. Die französische Stute Tres Rock Glory, die nur zu den Außenseitern zählt, sorgt für die internationale Besetzung. (dpa)