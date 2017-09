Götze vor Rückkehr in BVB-Elf

18.09.2017 Dortmund. Bei Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund nehmen die Personalprobleme ab. Am Montag kehrten die zuletzt verletzten Profis Marc Bartra und André Schürrle zurück ins Training. Dennoch sind der Abwehrspieler und der Angreifer noch keine Option für das Duell am Mittwoch (20.30 Uhr) beim Hamburger SV. "Für sie kommt das Spiel noch zu früh", sagte BVB-Trainer Peter Bosz. Dagegen steht Mario Götze wieder bereit. Der Weltmeister hatte am Sonntag beim 5:0 über den 1. FC Köln wegen einer Kieferblessur pausiert. "Wenn er auch morgen normal trainiert, sieht es gut aus", kommentierte Fußball-Lehrer Bosz.

Auf den am Oberschenkel verletzten Jeremy Toljan muss der BVB allerdings erneut verzichten. "Er wird nicht lange ausfallen, nicht Wochen" so Bosz, "aber ein paar Tage wird es noch dauern."

Den famosen Saisonstart mit zehn Punkten und 10:0-Toren hält Bosz nur für eine Momentaufnahme. "Die Tabellenführung ist nicht wichtig. Ich beobachte unsere Spielweise. Wir müssen weiter Fortschritte machen", befand der Niederländer.

Zur Diskussion um den möglichen Protest der Kölner gegen die Spielwertung, die durch eine zweifelhafte Entscheidung des Schiedsrichters entstanden war, wollte er am Tag nach der Partie nicht beitragen: "Ich habe das Thema abgeschlossen, wir gucken vorwärts." (dpa)