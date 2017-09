18.09.2017 Duisburg. Rund 20 Fußballfans haben bei einer Kreisliga-Partie in Duisburg das Spielfeld gestürmt und aufeinander eingeprügelt. Dabei bekam ein 19-Jähriger Spieler Schläge und Tritte ab und wurde schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tatverdächtigen flüchteten. Ausgelöst hatte die Prügelei am Sonntag eine verbale Auseinandersetzung zwischen Spielern beider Mannschaften. Als es dabei zu Handgreiflichkeiten kam, brach der Schiedsrichter die Partie ab. Daraufhin stürmten die Zuschauer das Feld. (dpa)