Fußball-Zweitligist Fortuna trauert um Werner Faßbender

09.10.2017 Düsseldorf. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf trauert um seinen ehemaligen Manager Werner Faßbender. "Mister Fortuna", wie Faßbender in Vereinskreisen genannt wurde, ist am Sonntagabend im Alter von 84 Jahren gestorben. Das teilte der Club am Montag mit. Der gebürtige Düsseldorfer übernahm schon 1964 im administrativen Bereich der Fortuna wichtige Aufgaben. Er war erster hauptamtlicher Geschäftsführer des Vereins und wurde später auch Schatzmeister und Vizepräsident. In Faßbenders Amtszeiten fielen die DFB-Pokalsiege 1979 und 1980 und das Finale im Europapokal der Pokalsieger, das die Fortuna am 16. Mai 1979 in Basel gegen den FC Barcelona mit 3:4 nach Verlängerung verlor.