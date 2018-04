Fußball-Zweitligist Düsseldorf vorerst ohne Kapitän Fink

11.04.2018 Düsseldorf. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss im Aufstiegskampf vorerst auf Oliver Fink verzichten. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, hat sich der Mannschaftskapitän einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Er hatte am Montag das Training abgebrochen. Wie lange der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler pausieren muss, bleibt vorerst offen. Fünf Spieltage vor Schluss führt die Fortuna die Zweitliga-Tabelle mit sieben Vorsprung vor dem Dritten Holstein Kiel an.