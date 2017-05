Freiburg schielt gegen Schalke Richtung Europa

05.05.2017 Freiburg. Nach der 0:3-Pleite bei Schlusslicht Darmstadt 98 will der SC Freiburg gegen Schalke zurück in die Erfolgsspur. In der Abwehr plagen die Breisgauer zwar Personalsorgen, dafür lässt die Offensive mit dem wieder gesunden Vincenzo Grifo auf einen Heimsieg hoffen.

Nach der deutlichen Niederlage in Darmstadt will der SC Freiburg im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Schalke 04 Wiedergutmachung betreiben und den Ärger über die Pleite vergessen machen. "Wir fanden es nicht so lustig und ich war in keinster Weise mit der Leistung einverstanden", sagte SC-Trainer Christian Streich am Freitag zum 0:3 beim designierten Absteiger. Allerdings habe auch der Druckabfall bei den Spielern wegen des sicheren Klassenverbleibs zur schlechten Leistung beigetragen. "Jetzt müssen wir die Spannung wieder so aufbauen, dass wir mit Eigendruck ins Spiel gehen."

Mit einem Sieg gegen den Tabellenzehnten Schalke könnte der Sport-Club am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) schließlich seine Chancen auf die Teilnahme an der Fußball-Europa-League deutlich vergrößern. Während die Gäste unbedingt doch noch nach Europa wollen und dafür gewinnen müssen, wären internationale Spiele für Freiburg eher eine Bonus-Veranstaltung. Streich würde zwar "am liebsten nächstes Jahr nach Glasgow reisen und gegen Celtic spielen" - aber nur wenn sein Team am Saisonende wegen der Doppelbelastung nicht absteigen würde.

Nun gegen die Königsblauen plagen die Freiburger Abwehrsorgen. Innenverteidiger Marc Torrejón fällt wegen einer Adduktorenzerrung weiter aus, der Einsatz von Caglar Söyüncü (Fußprellung) und Georg Niedermeier (Adduktorenprobleme) ist fraglich. Im Mittelfeld fehlt möglicherweise Mike Frantz ebenfalls wegen einer Prellung am Fuß.

Für die Offensive hofft Streich aber darauf, dass Außenbahnspieler Vincenzo Grifo nach einem Innenbandanriss im rechten Knie in den Kader zurückkehrt und vielleicht sogar in der Startelf steht. "Es ist eine Überlegung, ob er anfängt", sagte Streich. Auch Maximilian Philipp, der nach einer Verletzungspause in Darmstadt eingewechselt wurde, könnte gegen Schalke wieder von Beginn an dabei sein.

Auch die Gelsenkirchener müssen in der Defensive eventuell umstellen. Holger Badstuber ist wegen einer fiebrigen Erkältung geschwächt, Matija Nastasic plagen Wadenprobleme. Coke könnte für den Langzeitverletzten Alessandro Schöpf nach vorne rücken, Thilo Kehrer die Aufgabe von Coke auf der rechten Abwehrseite übernehmen.

Mit den Königsblauen kommt schon zum zweiten Mal in dieser Saison der ehemalige Freiburger Daniel Caligiuri ins Schwarzwald-Stadion, dort spielte er in der Bundesliga-Hinrunde schon mit dem VfL Wolfsburg. "Ich freue mich, dass er zurückkommt, aber es wäre mir lieber, er würde nicht kicken", erklärte Streich.

Er sei glücklich über die Entwicklung seines ehemaligen Schützlings, "aber ich hoffe, dass er nächste Saison trotzdem nicht im Europapokal spielt", sagte er mit einem Augenzwinkern. Denn auch wenn die Europa League kein wirkliches Ziel der Freiburger ist, möchte Streich "alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann". Das aber setzt einen Sieg über Schalke voraus. Nach der kraftlosen Vorstellung am Darmstädter Böllenfalltor sei nun jedenfalls "wieder Energie da". (dpa)