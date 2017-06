Frauenfußball-Bundesligist Duisburg verpflichtet Dieckmann

05.06.2017 Duisburg. Der MSV Duisburg hat Rieke Dieckmann für die kommende Saison in der Frauenfußball-Bundesliga verpflichtet. Die 20 Jahre alte Mittelfeldspielerin kommt von Absteiger Bayer 04 Leverkusen. Sie wurde 2014 als zweitjüngste Spielerin des deutschen Aufgebots Weltmeisterin bei der U20-WM in Kanada. "Jetzt möchte ich hier den nächsten Schritt machen und hoffe, mich durchsetzen zu können", wird Dieckmann in einer Mitteilung ihres neuen Vereins von Montag zitiert.