Frankfurter Eishockeyspieler Laub wechselt nach Düsseldorf

19.05.2017 Düsseldorf. Die Düsseldorfer EG hat für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga den 22 Jahre alten Lukas Laub vom Zweitliga-Meister Frankfurter Löwen verpflichtet. Wie der rheinische Club am Freitag bekanntgab, erhält der Stürmer einen Vertrag bis 2019. Laub kam in der abgelaufenen Saison in 54 Spielen auf 47 Scorerpunkte. "Ich freue mich auf einen jungen, deutschen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, der auch schon bewiesen hat, dass er die nötige Robustheit und Schnelligkeit für Profi-Eishockey besitzt", sagte der neue DEG-Trainer Mike Pellegrims.