Frankfurt im Pokal-Halbfinale auswärts gegen Schalke 04

11.02.2018 Dortmund. Auf dem angestrebten Weg ins Endspiel des DFB-Pokals muss Eintracht Frankfurt im Halbfinale beim Bundesliga-Rivalen Schalke 04 antreten. Dies ergab die Auslosung am Sonntag in Dortmund. "Egal gegen wen, egal wo - das Ziel bleibt das Gleiche: Berlin", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Der zweite Endspielteilnehmer wird am 17./18. April zwischen Bayer Leverkusen und Rekord-Pokalsieger Bayern München ermittelt. Das Finale steigt am 19. Mai in Berlin.

Dann wollen die Hessen wie im Vorjahr dabei sein. "Natürlich hätten wir gern ein Heimspiel gehabt. Aber im letzten Jahr hatten wir auch ein schweres Auswärtsspiel", erinnerte Trainer Niko Kovac an den Erfolg im Elfmeterschießen bei Borussia Mönchengladbach.

Zwar habe Schalke eine Topmannschaft, betonte Kovac, "aber wir sind auswärts gut drauf und positiver Dinge. Wir wollen das Pokalfinale erreichen." Auch Bundestorwarttrainer Andreas Köpke, der im Deutschen Fußballmuseum die "Losfee" spielte, traut den Frankfurtern das Weiterkommen zu. "Ich sehe die Chancen bei 50:50, weil Frankfurt eine Supersaison spielt", sagte Köpke in der ARD. (dpa)