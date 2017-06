Frühes WM-Aus in Düsseldorf für Tischtennis-Star Zhang Jike

02.06.2017 Düsseldorf. Chinas Tischtennis-Star Zhang Jike ist bei den Weltmeisterschaften in Düsseldorf schon in der Runde der besten 32 ausgeschieden. Der 29 Jahre alte Olympiasieger von 2012 und Weltmeister der Jahre 2011 und 2013 scheiterte am Freitag als Nummer vier der Weltrangliste mit 9:11, 6:11, 13:11, 6:11, 10:12 an Sangsu Lee. Der südkoreanische Mixed-WM-Zweite von 2013 ist im Welt-Ranking 16 Plätze hinter dem Chinesen eingestuft.