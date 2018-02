Fortunas Abwehrchef Kaan Ayhan bleibt ein weiteres Jahr

06.02.2018 Düsseldorf. Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf kann ein weiteres Jahr mit Abwehrchef Kaan Ayhan planen. Der Kontrakt mit dem türkischen Fußball-Nationalspieler hat sich durch eine integrierte Option um ein Jahr verlängert. Dies teilte der Club am Dienstag mit. Der 23 Jahre alte ehemalige Schalker spielt seit 2016 bei den Düsseldorfern und hat seitdem 44 Pflichtspiele für Fortuna bestritten.

"Ich habe immer betont, dass ich mich bei der Fortuna sehr wohl fühle. Deshalb freue ich mich, dass die Option zu einer automatischen Vertragsverlängerung führt. Ich möchte in den verbleibenden 13 Spielen dazu beitragen, dass wir weiterhin so erfolgreich sind", erklärte Ayhan in der Vereinsmitteilung. (dpa)