Fortuna wieder an der Zweitliga-Spitze: Sieg bei St. Pauli

23.09.2017 Hamburg. Fortuna Düsseldorf hat den Sprung zurück an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Die Rheinländer setzten sich am Samstag glücklich 2:1 (2:1) beim FC St. Pauli durch, der durch die zweite Heimniederlage nacheinander ins Mittelfeld der Tabelle abrutschte. Vor 29 546 Besuchern im erneut ausverkauften Millerntor-Stadion brachten Takashi Usami (9. Minute) und Rouwen Hennings (23.) die Gäste in Führung. Cenk Sahin (34.) sorgte für neue Hoffnung beim Kiezclub, der in einer starken zweiten Halbzeit mit Macht auf den Ausgleich drängte, aber im Abschluss nicht das nötige Glück hatte.