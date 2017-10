Fortuna mit Sondertrikots: Zeichen gegen Rassismus

20.10.2017 Düsseldorf. Tabellenführer Fortuna Düsseldorf setzt im Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga am heutigen Freitag ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung. Der Club trägt in der Partie gegen den SV Darmstadt 98 Sondertrikots mit dem Schriftzug "Gegen rechts" . Zudem sind rund um das Spiel weitere Aktionen geplant. "Mit der deutlichen Botschaft "Gegen rechts" positionieren wir uns klar gegen Ausgrenzung und Rassismus und für Toleranz und Vielfalt. Es gehört zu den Aufgaben eines Traditionsvereins, zu den wichtigen Themen in der Gesellschaft Stellung zu beziehen", erklärte Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer.