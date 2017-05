Fortuna-Trainer Funkel vor Abstiegsknüller: "Kein Endspiel"

04.05.2017 Düsseldorf. Trotz der großen Bedeutung des Heimspiels gegen die Würzburger Kickers mag Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel nichts von einem Abstiegsfinale in der 2. Fußball-Bundesliga wissen. "Ein Endspiel ist es dann, wenn anschließend kein Spiel mehr folgt", sagte der 63 Jahre alte Trainer-Routinier am Donnerstag. Es wäre laut Funkel auch "Quatsch", nun zu sagen: "Sieg oder Abstieg."

Der Tabellen-14. aus dem Rheinland (35 Punkte) empfängt den fränkischen Aufsteiger, der auf Rang 15 zwei Zähler weniger hat, am Samstag (13.00 Uhr) zum Duell in der Esprit-Arena. Auch wenn noch keine definitive Entscheidung über den zweiten Absteiger neben dem Karlsruher SC fallen kann, ist sich Funkel der Bedeutung der Partie am 32. Spieltag natürlich bewusst. "Wir müssen auf dem Platz Flagge zeigen und ohne Wenn und Aber gewinnen", betonte er.

Ein Sieg gegen Würzburg wäre ein großer Schritt zum Klassenverbleib. Daher will der erfahrene Fußball-Lehrer den Spielern nach der Negativserie der vergangenen Wochen vor allem die Angst vor dem Misserfolg nehmen. "Klar ist es ein wichtiges Spiel. Aber wichtig ist, jetzt nicht nervös zu werden."

Wieder einsatzbereit ist Angreifer Rouwen Hennings, der zuletzt wegen eines Magengeschwürs ausgefallen war. Nach ihren abgesessenen Sperren rücken auch Adam Bodzek und Andre Hoffmann wieder in den Kader. (dpa)