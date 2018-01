Fortuna Düsseldorf vorerst ohne Wiesner und Gül

11.01.2018 Düsseldorf. Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf muss vorerst auf die Fußballprofis Tim Wiesner und Gökhan Gül verzichten. Nach Vereinsangaben vom Donnerstag fällt der 21 Jahre alte Torwart Wiesner wegen einer Schambeinentzündung aus. Der 19 Jahre alte Verteidiger Gül hat sich im Trainingslager in Marbella in Spanien eine Stressfraktur im rechten Unterschenkel zugezogen. Wie lange beide fehlen, ist unklar. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel bestreitet am 24. Januar (20.30 Uhr) gegen den FC Erzgebirge Aue ihr erstes Pflichtspiel des neuen Jahres.