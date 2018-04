Fortuna Düsseldorf vorerst ohne Lukas Schmitz

04.04.2018 Düsseldorf. Tabellenführer Fortuna Düsseldorf muss in der Schlussphase der 2. Fußball-Bundesliga vorläufig auf Lukas Schmitz verzichten. Der 29 Jahre alte Linksverteidiger hat sich in der Partie am Montag beim SV Darmstadt 98 (0:1) eine Zehenfraktur am linken Fuß zugezogen, wie die Fortuna am Mittwoch mitteilte. Schmitz bestritt 2017/18 bislang 13 Ligabegegnungen für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel und erzielte dabei einen Treffer.