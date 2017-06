Fortuna Düsseldorf muss Hennings-Nachfolger suchen

21.06.2017 Düsseldorf. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf braucht einen Nachfolger für Angreifer Rouwen Hennings. Der 29 Jahre alte Leihspieler kehrt zum FC Burnley in die englische Premier League zurück, wie mehrere Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten. Ein Fortuna-Sprecher bestätigte das auf Anfrage. Hennings erzielte in der Saison 2016/17 neun Treffer für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel. Er hat beim FC Burnley noch einen Vertrag bis 30. Juni 2018.