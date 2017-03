Finke fürchtet um Profifußball-Standort Paderborn

07.03.2017 Paderborn. Vereinspräsident Wilfried Finke hat große Bedenken, ob Drittligist SC Paderborn ein Standort des Profifußballs bleiben kann. "Die aktuellen Lasten führen dazu, dass wir in der dritten Liga nicht überlebensfähig sind", sagte Finke am Montagabend bei der Mitgliederversammlung des ehemaligen Bundesligisten. Der Verein könne mit den aktuellen Strukturen in der Drittklassigkeit nicht überleben. "Entweder verändern wir die - oder wir gehen pleite", ergänzte der Paderborner Unternehmer.

Bis zum 30. Juni 2017 erwartet der Verein, dessen Profimannschaft als Tabellen-19. auf einem direkten Abstiegsplatz liegt, einen Schuldenstand von 2,51 Millionen Euro. Um den finanziellen Kraftakt bewältigen zu können, appellierte Finke an die ostwestfälischen Unternehmen und die Stadt Paderborn und will ein "Solidarpaket" schnüren. Finke schilderte, dass die Paderborner Stadiongesellschaft und Gremienmitglieder dem Verein mehr als vier Millionen Euro an Darlehen zur Verfügung gestellt haben. (dpa)