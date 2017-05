Fechter-Bund nominiert 24 Aktive für EM in Tiflis

Die Fecht EM findet in Tiflis statt.

24.05.2017 Bonn. Der Deutsche Fechter-Bund hat 24 Aktive für die Europameisterschaften vom 12. bis 17. Juni in Tiflis nominiert. Das gab der Verband am Mittwoch in Bonn bekannt.

Als Titelverteidiger von Torun 2016 geht Säbel-Experte Benedikt Wagner aus Dormagen an den Start. Chancen auf EM-Medaillen werden zudem dem viermaligen Einzel-Florettweltmeister Peter Joppich aus Koblenz eingeräumt. Bei den europäischen Titelkämpfen 2016 in Polen hatte es für den DFeB Gold durch Wagner und zwei Bronzemedaillen gegeben. Höhepunkt der nacholympischen Saison sind die Weltmeisterschaften vom 19. bis 26. Juli in Leipzig. (dpa)