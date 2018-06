Favres Bundesliga-Start mit Dortmund gegen RB Leipzig

29.06.2018 Düsseldorf. Der neue Trainer Lucien Favre trifft in seinem ersten Punktspiel mit Borussia Dortmund zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga auf RB Leipzig. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte am Freitag die Spielpläne der Bundesliga und 2. Liga und bescherte den Fans im Westen weitere spannende Duelle. Borussia Mönchengladbach spielt am Wochenende 24. bis 26. August im Westduell gegen Bayer Leverkusen, und Vizemeister Schalke 04 muss beim VfL Wolfsburg antreten. Aufsteiger Fortuna Düsseldorf startet mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg.

Die Saison eröffnet traditionell der Meister, am Freitag, 24. August 2018 (20.30 Uhr), trifft Bayern München auf 1899 Hoffenheim. Zweitliga-Neuling Hamburger SV eröffnet die Saison im Unterhaus am 3. August (20.30 Uhr) pikanterweise gegen den Nordrivalen Holstein Kiel. Aus NRW-Sicht steht das brisante Traditionsduell zwischen dem VfL Bochum und Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln im Mittelpunkt. Darüber hinaus treten der MSV Duisburg (in Dresden), Arminia Bielefeld (in Heidenheim) und Aufsteiger SC Paderborn (in Darmstadt) auswärts an. (dpa)