Favre zu BVB-Spekulationen: "Kommentiere keine Gerüchte"

12.05.2017 Berlin. Lucien Favre will Spekulationen über einem möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund nicht kommentieren. "Ich kommentiere keine Gerüchte", sagte der Trainer des französischen Erstligisten OGC Nizza am Freitag im "Sportbuzzer Fantalk 3.0". Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, der 59-Jährige sei ein Kandidat auf die Nachfolge von BVB-Coach Thomas Tuchel. Dabei ist noch ungeklärt, ob es in diesem Sommer überhaupt zu einer Trennung des Revierclubs von Tuchel kommt, der noch einen Vertrag bis 2018 hat.

Favre ließ offen, ob er irgendwann einmal in die Fußball-Bundesliga zurückkehrt. "Man wird sehen", sagte er. "Die Bundesliga ist sehr attraktiv. Die Stadien sind immer voll." Der frühere Trainer von Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach liegt mit Nizza aktuell auf Rang drei der ersten französischen Liga. Neben Dortmund soll angeblich auch Ligakonkurrent Bayer Leverkusen schon länger an einer Verpflichtung von Favre interessiert sein. (dpa)