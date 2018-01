Fahnendiebstahl beim Derby: Kontrollausschuss ermittelt

16.01.2018 Frankfurt/Main. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ermittlungen gegen den 1. FC Köln aufgenommen und den Fußball-Bundesligisten zu einer Stellungnahme aufgefordert. Das bestätigte der DFB am Dienstag. Der Grund ist, dass mutmaßliche FC-Ultras als Ordner verkleidet in der Halbzeitpause des rheinischen Derbys am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach eine Fahne der Gäste-Ultras vom Zaun gerissen und entwendet hatten.

Um eine Eskalation zwischen den Fan-Gruppen zu verhindern, hatten Sicherheitskräfte danach den Gäste-Block abgesichert. Borussias Vizepräsident Rainer Bonhof kritisierte, dass die Aktion von den Ordnungskräften nicht unterbunden worden war und die Täter mit der Beute unbehelligt im FC-Fanblock verschwinden konnten.

Zudem monierte Bonhof einen Tweet von Kölns Ex-Spieler Lukas Podolski, der aktuell beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe unter Vertrag steht und die Aktion wohlwollend kommentiert hatte. "Derbysieg, 3 Punkte, Fahne - was will man mehr", hatte Podolski auf Twitter geschrieben. "Es ist eine ganz unglückliche Situation hervorgerufen worden aus Japan", sagte Bonhof am Montagabend in einer Sendung des TV-Senders RTL Nitro. Man müsse "schon ganz schön aufpassen, um so etwas zu posten als Privat-Tweet." Den Ordnungskräften warf er vor, "brutal versagt" zu haben: "Was wäre gewesen, wenn da jemand was völlig anderes vorgehabt hätte, als eine Fahne zu klauen? Und keiner reagiert auf dem Platz." (dpa)