FC Schalke eröffnet WM-Stadion in Kaliningrad

17.01.2018 Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 eröffnet das WM-Stadion in Kaliningrad. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wird das Team von Trainer Domenico Tedesco in der nächsten Länderspielpause am 22. März einen Test beim russischen Zweitligisten FK Baltika Kaliningrad bestreiten. In dem 35 000 Zuschauer fassenden Stadion finden bei der WM 2018 vier Vorrundenspiele statt. Der Test kam auf Wunsch von Hauptsponsor Gazprom zustande.