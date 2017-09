FC Schalke 04 bangt bei Hoffenheim um Einsatz von Bentaleb

21.09.2017 Gelsenkirchen. Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 bangt vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) bei 1899 Hoffenheim um den Einsatz von Nabil Bentaleb. "Er hat leichte muskuläre Probleme", sagte Trainer Domenico Tedesco am Donnerstag. Einen Einsatz von Mittelfeldspieler Bentaleb, der beim 0:3 gegen den FC Bayern am Dienstag in der Startelf gestanden hatte, wollte der Fußball-Lehrer jedoch nicht ausschließen: "Es gibt schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Nabil trotzdem dabei ist."

Tedesco geht mit großem Respekt in die Partie: "Hoffenheim hat eine klare Spiel-Idee, große Charaktere in der Mannschaft und viel Geschwindigkeit im letzten Drittel."

Tedesco und Nagelsmann hatten den 62. Fußball-Lehrer-Lehrgang 2016 erfolgreich abgeschlossen, der jetzige Schalker Tedesco noch als Nachwuchscoach der Hoffenheimer und Jahrgangsbester. "Es ist nicht das Duell Nagelsmann gegen Tedesco, sondern Hoffenheim gegen Schalke", sagte Tedesco. (dpa)