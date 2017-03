FC Hansa Rostock gegen Fortuna Köln ohne Kapitän Gardawski

13.03.2017 Rostock. Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss im Heimspiel am kommenden Mittwochabend (19.00 Uhr) gegen Fortuna Köln auf Kapitän Michael Gardawski verzichten. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler hat am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte (0:2) die Gelb-Rote Karte gesehen und ist somit für eine Partie gesperrt. Für Gardawski, der nach einer Verletzungspause gerade erst in die Startelf zurückgekehrt war, war dies bereits der zweite Platzverweis der Saison. Am vierten Spieltag hatte er im Gastspiel beim Halleschen FC ebenfalls Gelb-Rot gesehen.