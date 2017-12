FC Bayern wieder mit Starke gegen Köln

12.12.2017 München. Der FC Bayern wird auch im Bundesliga-Heimspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln mit Tom Starke im Tor antreten. Sven Ulreich sei nach seinen Adduktorenproblemen zwar "quasi beschwerdefrei", berichtete Trainer Jupp Heynckes am Dienstag, "ich will da nichts riskieren." Ulreich soll dann am Samstag (15.30 Uhr) bei seinem langjährigen Verein VfB Stuttgart wieder einsatzfähig sein. "Wir sind zu der Entscheidung gekommen, es ist besser, wenn wir ihn langsam aufbauen", erklärte Heynckes. Der 36-jährige Starke war am Samstag beim 1:0 gegen Eintracht Frankfurt kurzfristig zu seinem Comeback beim FC Bayern gekommen.

Abwehrspieler Mats Hummels plagte sich zuletzt mit einer starken Erkältung und trainierte vorerst nicht draußen auf dem Rasen. "Ich denke, dass Mats morgen mit rausgeht, mit der Mannschaft am Vormittag trainiert und dass er dann auch im Aufgebot dabei ist", sagte Heynckes. Bei Offensivspieler Kingsley Coman geht der 72-Jährige nach leichten Adduktorenproblemen ebenfalls davon aus, dass er zum Aufgebot gehören wird und "höchstwahrscheinlich auch spielen kann". Offensivstar Arjen Robben hat nach wie vor Probleme am Ischias. "Da kann man keine Prognose stellen und muss Geduld haben", meinte Heynckes.

Auch das Duell mit dem meilenweit abgeschlagenen Letzten aus Köln will der Münchner Coach mit großer Ernsthaftigkeit angehen. "Ich unterschätze niemanden, auch nicht das Tabellenschlusslicht", versicherte Heynckes. "Wir werden das Spiel genauso wie die vorherigen mit großer Konzentration und einer guten Einstellung angehen." (dpa)