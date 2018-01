FC Arsenal gibt Angebot für Dortmunds Aubameyang ab

20.01.2018 London. Nach Informationen des "Kicker" hat der englische Fußball-Spitzenclub FC Arsenal ein offizielles Angebot für Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang abgegeben. Dem Bericht vom Samstag zufolge soll der Premier-League-Club bereit sein, umgerechnet mehr als 50 Millionen Euro für den Profi des Bundesligisten Borussia Dortmund zu zahlen. Der BVB wollte sich am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dazu nicht äußern.

Arsenal-Trainer Arsène Wenger hatte sein Interesse am Dortmunder Angreifer bereits unter der Woche geäußert. Im BVB-Kader für das Spiel bei Hertha BSC (1:1) am Freitagabend hatte der 28-Jährige gefehlt. Nach Abpfiff tauchten Fotos auf, die Aubameyang beim Fußballspielen mit Freunden in einer Halle zeigten. Er trug dabei ausgerechnet ein BVB-Trikot von Offensivspieler Ousmane Dembélé, der im vergangenen Sommer seinen Wechsel zum FC Barcelona mit einem Streik erzwungen hatte. (dpa)