Ex-Schalker Höwedes vor Debüt bei Juventus Turin

19.09.2017 Turin. Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes steht vor seinem Debüt im Trikot des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin. Beim Serie-A-Spiel gegen den AC Florenz am Mittwochabend hat der 29 Jahre alte Abwehrspieler gute Chancen auf einen Platz in der Startelf. "Ich bin neugierig, den Einfluss von Höwedes zu sehen", sagte Trainer Massimiliano Allegri am Dienstag in Turin. Sein deutscher Teamkollege Sami Khedira wird weiter pausieren. Höwedes wechselte Ende August zunächst auf Leihbasis vom FC Schalke 04 nach Italien.