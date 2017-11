Ex-Kapitän Böcker in Fortunas Aufsichtsrat gewählt

12.11.2017 Düsseldorf. Der frühere Kapitän Dirk Böcker ist in den Aufsichtsrat des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf gewählt worden. Bei der Jahreshauptversammlung des Clubs am Sonntag schaffte zudem Sebastian Fuchs den Sprung in das neunköpfige Gremium. Der Vorsitzende Reinhold Ernst sowie Björn Borgerding und Ignacio Ordejon-Zuckermaier wurden erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Die übrigen vier Mitglieder sind bestellt. Auf eigenen Wunsch hatte zuvor Finanzvorstand Jörg Eicker, der erst seit Juni im Amt ist, überraschend seinen Rücktritt erklärt. Über seine Nachfolge wird der Aufsichtsrat entscheiden.

Das Geschäftsjahr hat der Verein mit einem Minus von 862 503 Euro abgeschlossen und damit die Verluste im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte reduziert. Ziel sei, im aktuellen Geschäftsjahr ein positives Ergebnis zu erzielen, den Umsatz zu steigern und die Liquidität zu erhöhen, meinte Finanzchef Eicker. Durch den Verkauf von Stürmer Ihlas Bebou zum Bundesligisten Hannover 96 und den Abgang von Co-Trainer Peter Hermann zum FC Bayern München flossen nicht einkalkulierte knapp sieben Millionen Euro in die Vereinskasse. "Die Trendwende ist geschafft. Wir haben eine Basis für die Zukunft gelegt", sagte der Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer. (dpa)