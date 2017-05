Ex-Dortmunder Paul Lambert kein Wolverhampton-Trainer mehr

30.05.2017 Wolverhampton. Der ehemalige Dortmunder Fußball-Profi Paul Lambert ist nicht mehr Trainer der Wolverhampton Wanderers aus der zweitklassigen Championship in England. Das teilte der Club am Dienstag mit. Lambert hatte das Amt erst im November übernommen. Mit dem Schotten verlassen auch die anderen Mitglieder seines Trainerteams den Verein. In seiner Laufbahn als Spieler feierte der 47-jährige Lambert seinen größten Erfolg mit Borussia Dortmund. Mit den Westfalen wurde er 1997 Champions-League-Sieger.