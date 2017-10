Europa League: Stöger erwägt Wechsel

18.10.2017 Borissow. Trainer Peter Stöger vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln erwägt im Europa-League-Spiel am Donnerstag bei BATE Borissow (19.00 Uhr/Sky) einige Umstellungen, will aber keine B-Elf aufbieten. "Wir überlegen, das ein oder andere zu verändern, aber wir werden nicht experimentieren", sagte der Österreicher: "Unsere Überlegungen hängen mit Trainings-Eindrücken zusammen. Auch damit, dass wir überlegen, ob der ein oder andere ein bisschen Pause braucht. Aber unser Leistungsgefälle ist nicht so groß, dass das riesige Auswirkungen haben wird."

Auf das Bundesliga-Schlusslicht wartet am Sonntag gegen den Vorletzten Werder Bremen das bisher wichtigste Spiel der Saison. Auch in der Europa League ist Köln nach zwei Spielen noch ohne Punkt. In jedem Fall will sich der FC am Donnerstag nicht verstecken. "Die Defensivarbeit ist oft nicht die Lieblingsarbeit von Mannschaften, die die Liga dominieren", sagte Stöger zum weißrussischen Meister und derzeitigen Tabellenführer: "Wenn wir sie defensiv beschäftigen, würden wir größere Chancen sehen. Das wird schwer genug. Aber vielleicht gelingt es uns." (dpa)